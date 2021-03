Fiorentina-AS Roma: Paulo Fonseca procura não perder comboio milionário

Vinda de uma derrota caseira diante do Milan, a Roma visita esta quarta-feira o reduto da Fiorentina, numa partida da 25.ª jornada da Serie A na qual tentará um resultado positivo que permita não perder o contacto com o top-4, que vale o acesso direto à Champions do próximo ano.



Comandada por Paulo Fonseca, a turma romana tem alguns dados 'contraditórios' no que a estatísticas diz respeito - e que terá de reverter -, nomeadamente o facto de não ter marcado em nenhum dos últimos três jogos fora de casa no campeonato, apesar de ser uma das equipas mais goleadoras da prova, com 48 golos.



Por outro lado, 27 dos últimos 33 encontros da Roma no campeonato tiveram pelo menos 3 golos, um registo que curiosamente não se viu em metade dos últimos quatro duelos.



Quanto à Fiorentina, 15.ª com 25 pontos, vem também de uma derrota, mas ao contrário dos romanos leva uma temporada verdadeiramente para esquecer. Nos últimos nove duelos de campeonato, por exemplo, venceram apenas três, empataram um e perderam os outros cinco.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra que a Roma venceu os últimos três duelos com a Fiorentina, não perdeu nenhum dos últimos quatro e marcou sempre nos últimos seis. Ainda assim, note-se que os de Florença marcaram também em cinco deles. Curiosamente, aquele que não o conseguiram foi o da primeira volta, com triunfo romano no Olímpico por 2-0.

