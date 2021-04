Fiorentina-Atalanta: com promessa de golos

Quarta colocada e na luta direta pelo segundo posto, a Atalanta visita este domingo o reduto da Fiorentina, numa partida da 30.ª jornada da Serie A na qual terá pela frente o 14.º da tabela do campeonato italiano e que entra neste jogo com 30 pontos, praticamente metade dos que têm os de Bérgamo (58).



Para lá de estarem melhor colocados, os visitantes chegam a este jogo vindos de três vitórias seguidas na Serie A e apenas uma derrota nos últimos oito encontros. Por outro lado, a Atalanta, que não terá Hans Hateboer e Matteo Pessina, foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos que disputou.



Quanto aos de Florença - neste jogo sem Igor, Erick Pulgar e Franck Ribéry -, entram em campo vindos de um empate e de uma derrota, sendo que nos últimos oito encontros - o mesmo ponto de comparação - venceram somente dois, perderam quatro e empataram outros dois. Por outro lado, a Fiorentina leva já seis jogos seguidos a sofrer golos, sendo que nos cinco mais recentes também conseguiu marcar.



Em relação ao confronto direto, um dos pontos a ter em conta são precisamente os golos. É que nos últimos sete embates diretos viram-se sempre pelo menos 3 golos, sendo que em seis deles ambas a equipas marcaram. O único que destoa foi o da primeira volta, com vitória da Atalanta por claros 3-0.

CÓD 147 Fiorentina 4.87 Empate 3.95 Atalanta 1.53