Fiorentina-Bréscia: regresso à ação em Florença

Segue a retoma da Serie A, agora com um duelo entre Fiorentina e Bréscia, duas equipas que à entrada para esta 27.ª jornada do campeonato transalpino ocupam a 13.º e a última posição da tabela, respetivamente.



Com 30 pontos, os de Florença são aqueles que estão em melhor situação, ainda que a sua pontuação não permita ainda respirar tranquilamente - até porque o 18.º Lecce está a apenas 5 pontos. Sem jogar há mais de três meses e meio, a Fiorentina chega a este jogo vinda de uma sequência pré-paragem de três jogos seguidos sem perder, na qual ganhou um encontro e empatou dois.



Quanto ao Brescia, é último com somente 16 pontos, chegando a este jogo também depois de uma longa paragem e numa sequência pouco positiva. É que já são onze jogos seguidos sem vencer e sempre a sofrer, sendo que nos últimos três perdeu.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que a Fiorentina não perde diante do Brescia há cinco partidas, sendo que nas duas últimas não passou de dois empates: 0-0 e 2-2, ambos em casa do oponente. Como será agora em Florença?

CÓD 125 Fiorentina 1.47 Empate 4.13 Bréscia 6.11