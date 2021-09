Fiorentina-Inter de Milão: histórico favorável aos milaneses

Encontro da 5.ª jornada da Serie A, com o líder Inter Milão a visitar o reduto da Fiorentina, numa partida na qual a turma milanesa terá pela frente um conjunto viola que entra em campo no quinto posto, com 9 pontos, apenas menos 1 do que o adversário desta ronda.



Com três vitórias e um empate, o Inter Milão é uma das quatro equipas ainda sem derrotas, isto num arranque de temporada no qual marcou 15 golos e sofreu 4. Quanto à Fiorentina, tem três vitórias e um desaire, com 7 golos marcados e 6 sofridos.



Olhando ao registo recente, contando duelos de outras provas, ambas as equipas levam quatro encontros seguidos a sofrer golos, havendo ainda outros dados a ter em conta. No caso da Fiorentina, a turma viola foi a primeira a marcar em oito dos últimos nove jogos que disputou, sendo que nos últimos cinco houve pelo menos 3 golos no total - em quatro deles ambas as equipas marcaram. Quanto ao Inter, foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito duelos, sendo que em cinco dos últimos seis o registo de golos teve pelo menos 3 no total.



Em relação ao confronto direto, os milaneses levam dez jogos seguidos sem perder diante da Fiorentina e três vitórias seguidas. Em seis dos últimos oito duelos ao intervalo já vencia. Nota final para o facto de em sete dos últimos nove duelos ambas as equipas terem marcado golos. Curiosamente o mais recente, jogado em fevereiro, foi uma das exceções, com vitória milanesa por 2-0. Como será desta vez?