Fiorentina-Inter Milão: nerazzurri tentam chegar à liderança da Serie A

A Fiorentina recebe, esta sexta-feira, o Inter Milão em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga italiana de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas separadas por 22 pontos na tabela classificativa, um sinal de que uma destas equipas está a atravessar uma temporada aquém das expectativas.

À entrada para esta ronda, a Fiorentina posiciona-se no 11.º lugar, com 22 pontos, fruto de cinco vitórias, sete empates e oito derrotas, enquanto que o Inter Milão encontra-se no 2.º posto, com 44 pontos, após somar 13 triunfos, cinco empates e duas derrotas até ao momento no campeonato italiano.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram até ao momento inseridas, de notar que a Fiorentina registou duas vitórias (Cagliari e Crotone), um empate (Torino) e duas derrotas (Inter e Nápoles), ao passo que o Inter Milão somou três triunfos (Juventus, AC Milan e Benevento), um empate (Udinese) e uma derrota (Juventus).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos nerazzurri, formação que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com a Fiorentina a não registar qualquer triunfo durante esse mesmo período.