Fiorentina-Lázio: duelo de equipas empatadas na tabela

Com Jovane Cabral aparentemente disponível, a Lazio defronta este sábado a Fiorentina, numa partida da 24.ª jornada da Serie A que colocará frente a frente duas formações empatadas em pontos na tabela, com os mesmo 36. No critério de desempate são os romanos que estão à frente, na sétima posição, mas tudo pode mudar neste duelo de Florença.Ambas as equipas chegam a este jogo vindas de três duelos seguidos sem perder - dois para a Serie A e um para a Taça de Itália -, sendo que por outro lado a Lazio não perdeu e também não sofreu. Falando em golos, refira-se que apenas dois dos últimos oito jogos da Lazio não tiveram pelo menos 3 golos, ao passo que no lado oposto a estatística é similar, mas referente a sete dos últimos nove.Em termos individuais, a Fiorentina não contará com Lucas Martínez e Álvaro Odriozola, ao passo que na Lazio as baixas são as de Francesco Acerbi, Pedro e Jean-Daniel Akpa Akpro.Por fim, o confronto direto. Aí o registo nos últimos dez jogos é amplamente favorável à Lazio, com sete vitórias, dois empates e somente uma derrota. Esse desaire, refira-se, foi na época passada, por 2-0 em Florença.