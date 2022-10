Fiorentina-Lazio: romanos com deslocação complicada

CÓD 187 Fiorentina 2,35 Empate 3,35 Lázio 2,8

Em jogo da 9.ª jornada da Serie A, Fiorentina e Lazio encontram-se este sábado em Florença, numa partida no qual os viola, 11.ºs, com 9 pontos, terão pela frente uns romanos que contam com 17 pontos, na 4.ª posição.Vinda de três vitórias seguidas no campeonato e três encontros sem perder contando duelos da Liga Europa, a Lazio não poderá contar neste jogo com Nicolò Casale. A turma romana, refira-se, não sofreu golos nos últimos três jogos, ainda que em cinco dos últimos sete os seus encontros tenham tido 3 ou mais golos. Por outro lado, a Lazio foi a primeira equipa a marcar em sete dos mais recentes nove jogos que disputou.Sem derrotas nos últimos seis jogos caseiros, a Fiorentina terá de disputar esta partida sem as contribuições dos lesionados Riccardo Sottil e Dodô.Quanto ao confronto direto, os laziale venceram os dois encontros da época passada, confirmando nessas partidas a tendência para serem a primeira equipa a marcar: foi assim em seis dos mais recentes oito duelos entre estas equipas.