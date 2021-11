Fiorentina-Sampdoria: com promessa de golos

Na abertura da jornada 15 da Serie A, Fiorentina e Sampdoria encontram-se esta terça-feira em Florença, numa partida entre o 6.º e o 15.º colocados da tabela, que estão separados por 6 pontos.



Em melhor posição, a Fiorentina tem 7 vitórias e 7 derrotas, numa campanha na qual marcou 21 golos e sofreu 19. A turma de Florença vem de uma sequência de triunfos alternados com desaires, sendo que no mais recente foi batida pelo Empoli por 2-1.



Quanto à Samp, tem 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, marcou 20 golos e sofreu 26, e chega a este jogo vinda de duas vitórias seguidas. Olhando a estatísticas, notar que apenas um dos últimos dez jogos dos de Génova não teve pelo menos 3 golos. Curiosamente a exceção foi o penúltimo encontro disputado, numa vitória por 2-0 sobre a Salernitana.



Em relação ao confronto direto, nos últimos 12 duelos houve sempre golos de ambas as equipas, sendo que nesse particular a maior série de jogos a sofrer é a da Sampdoria, com 15. Na época passada, em dois jogos, a Samp venceu ambos os encontros, sempre por 2-1.

