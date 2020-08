FK Rostov-FK Ural: equipa da casa tenta manter tendência

Encontro de abertura da jornada 5 da Liga russa, com um duelo entre o nono Rostov e o décimo FK Ural, duas equipas que entram em campo neste encontro com uma posição e um ponto a separá-los.



Mais bem colocado, o Rostov vem de uma vitória sobre o Ufa, por 1-0, que acabou por servir para apagar o registo negativo dos dois jogos anteriores, com duas derrotas. Quanto ao Ural, vem de três jogos seguidos sem perder, com uma vitória e dois empates, que serviram para corrigir a derrota da ronda inaugural.



Olhando a estatísticas, apontar que a história recente aponta para que haja poucos golos, já que seis dos últimos sete duelos do Rostov tiveram menos do que três golos, tal como sucedeu nos últimos cinco do Ural.



Em relação ao confronto direto, de notar que o Rostov não perdeu nenhum dos últimos seis duelos diante do Ural, ainda que nos dois mais recentes o marcador não tenha saído da igualdade. Como será desta vez?

CÓD 139 FK Rostov 1.65 Empate 3.08 FK Ural 4.05