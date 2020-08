FK Tambov-FK Khimki: anfitriões com ligeira vantagem no confronto direto recente

FK Tambov e FK Khimki defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato russo de futebol, num encontro entre duas formações que ainda não venceram esta temporada.

À entrada para esta ronda, o FK Tambov posiciona-se no último lugar, com 0 pontos, após somar duas derrotas nas duas primeiras jornadas do campeonato (FK Rostov e CSKA Moscovo), enquanto que o FK Khimki encontra-se no 14.º lugar, com 1 ponto, fruto de um empate diante do Sochi e uma derrota na receção ao CSKA Moscovo.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Tambov, que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas formações, com o FK Khimki a vencer os restantes dois.