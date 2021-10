Flamengo-Atl. Mineiro: dia de jogo grande no Brasileirão

Sábado é dia de jogo grande no Brasileirão, com o líder At. Mineiro a receber a visita do quatro colocado Flamengo, numa partida da 29.ª jornada na qual ambas as equipas vão tentar jogar cartadas importantes nas respetivas.



Os cariocas, com 46 pontos em 25 partidas, estão a 3 pontos do segundo lugar com menos três jogos do que o Palmeiras, pelo que triunfos nos encontros em falta os colocariam claramente isolados na viceliderança. A equipa do Rio de Janeiro, ainda assim, vai em quatro jogos seguidos sem ganhar e três sempre a sofrer golos. Nos últimos três perdeu e sofreu sempre 3 golos.



Quanto ao Atlético Mineiro, venceu os últimos três jogos e nos últimos nove marcou sempre. Por outro lado, nos últimos sete houve pelo menos três golos e em seis deles tentos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, o Atlético Mineiro vai em três vitórias seguidas e seis jogos seguidos a marcar diante do Flamengo. Esta época já se enfrentaram uma vez, com triunfo dos mineiros por 2-1.