Flamengo-Corinthians: duelo difícil para Vítor Pereira

• Foto: Reuters

Vindo de uma sempre motivadora conquista da Libertadores, o Flamengo recebe esta quinta-feira de madrugada (em Lisboa) a visita do Corinthians, num duelo de topo do Brasileirão no qual os cariocas, terceiros com 61 pontos, recebem uns paulistas comandados por Vítor Pereira que estão em quinto, com 58 pontos. Será, por isso, um duelo importante na luta pelo G4, de onde saem os apurados do Brasil para a prova continental.



Moralizado por esse triunfo no fim de semana, o Flamengo leva igualmente cinco vitórias seguidas e nove jogos sem perder. Já o Corinthians nos últimos nove encontros sofreu dois desaires, um deles diante deste mesmo Flamengo, no caso na final da Copa do Brasil. Esse foi o quinto duelo do ano entre as duas equipas, que por agora tem um balanço claro: o Flamengo venceu três jogos, houve um empate e uma vitória do Timão.



Olhando a esse confronto direto, o Flamengo foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos, sendo que nos últimos seis embates o marcador final ficou sempre abaixo dos 3 golos.

Por Record