Flamengo-Corinthians: equipa de Vítor Pereira com vida complicada

• Foto: Reuters

Equipa comandada por Vítor Pereira, o Corinthians visita na madrugada de quarta-feira (hora de Lisboa) o reduto do Flamengo, numa partida da 2.ª mão dos quartos-de-final da Libertadores na qual tem uma missão complicada pela frente, já que terá de inverter, em pleno Maracanã, um desaire caseiro por 2-0.



Para piorar a situação, do outro lado estará um Flamengo que venceu os últimos três jogos e não perdeu nenhum dos últimos oito. Em seis desses últimos oito foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao intervalo na frente.



Quanto ao Corinthians, vem de um empate diante do Avaí, no Brasileirão, num jogo no qual foram prolongadas algumas sequências: houve menos do que 3 golos (foi assim em quatro dos últimos cinco jogos), o Corinthians foi a primeira equipa a sofrer e ao intervalo perdia, tal como também em quatro dos últimos cinco jogos.



Quanto ao confronto direto, este será o terceiro duelo da época entre estas duas equipas, havendo por agora uma vitória para cada lado. Olhando mais para trás, falando do ponto de vista estatístico, o Flamengo foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos.

Por Record