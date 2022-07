Flamengo-Deportes Tolima: cariocas em vantagem

CÓD 132 Flamengo 1.46 Empate 4.11 Deportes Tolima 6.24

Depois de ter ganho por 1-0 na Colômbia, o Flamengo recebe na madrugada de quinta-feira a visita do Deportes Tolima, numa partida na qual a turma carioca entra com uma forte vantagem rumo aos quartos-de-final da Libertadores, mas também com moral em alta, pelo facto de levar já três vitórias seguidas.Quanto ao Deportes Tolima, está numa fase de altos e baixos, com duas derrotas nos últimos três jogos, a última das quais frente a este mesmo Flamengo. Nesses três jogos a turma de Ibague sofreu sempre pelo menos um golo. E já que falamos em golos, apenas dois dos últimos oito jogos do Deportes Tolima tiveram 3 ou mais no total, sendo que em quatro dos últimos cinco foi esta equipa a primeira a marcar - a exceção foi precisamente a primeira mão desta eliminatória.