Flamengo-Fluminense: clássico carioca anima noite no Brasil

• Foto: Reuters

Dia de jogo grande no Rio de Janeiro, com a primeira mão da final do estadual carioca, a envolver Flamengo e Fluminense. Será o 437.º Fla–Flu da história, num duelo que tem vantagem do Flamengo, com 159 vitórias contra as 137 do Flu. Os restantes 140 jogos acabaram em empate. Curiosamente, os últimos três jogos sorriram ao Fluminense, ao passo que nos últimos oito o Flu marcou sempre pelo menos um golo.



Será neste contexto, com a necessidade de travar uma série negativa, que Paulo Sousa orientará a formação do Rio de Janeiro nesta sua primeira final no Brasil. E apesar de ter esse balanço de confronto direto negativo, o Fla chega a este jogo vindo de seis jogos seguidos sem perder, com cinco triunfos e um empate.



Quanto ao Fluminense, nos últimos seis jogos - para ter um termo de comparação similar -, venceu três, empatou um e perdeu dois. Um desses desaires foi diante do Olimpia e ditou mesmo o adeus à Libertadores.

Por Record