Flamengo-Fluminense: clássico para animar a noite no Brasil

Em plena Copa América, o Maracanã é este domingo palco de um sempre entusiasmante Fla-Flu, um clássico do futebol canarinho que nesta 433.ª edição colocará frente a frente um Flamengo que é sexto, com 12 pontos, e um Fluminense que é 13.º, com 10.



Em melhor posição na tabela, o Fla estará privado de Everton Ribeiro, Gabi, Giorgian de Arrascaeta e Mauricio Isla, isto num encontro no qual tentará dar seguimento à vitória conseguida a meio da semana, diante do Cuiabá. Note-se que o Flamengo foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito encontro, sendo que também em seis dos mais recentes oito duelos o marcador teve sempre menos do que 3 golos.



Quanto ao Fluminense, entra em campo com quatro jogos sem vencer e sempre a sofrer, tendo nesta partida duas baixas a resolver: Húdson e Caio Paulista. No que a estatísticas diz respeito, cinco dos últimos sete jogos do Flu tiveram golos de ambas as equipas, ao passo que em apenas um dos últimos cinco o marcador teve mais do que 3 golos.



Em relação ao confronto direto, note-se que apenas um dos últimos cinco duelos entre estes conjuntos não teve golos de ambas as equipas. Em seis dos últimos sete o Flamengo foi o primeiro a marcar e em quatro dos últimos cinco ao intervalo vencia. Neste ano, em quatro duelos já disputados, o Fluminense venceu dois, perdeu um e outro acabou empatado. Nas contas globais, o Flamento tem 159 vitórias, o Fluminense 134 e registaram-se 140 empates. Como será o 433.º capítulo desta rivalidade?

CÓD 118 Flamengo 1.63 Empate 3.33 Fluminense 4.48