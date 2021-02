Flamengo-Internacional: título em discussão no Brasil

Separados por apenas 1 ponto, com duas jornadas pela frente (já contando esta...), Flamengo e Internacional encontram-se este domingo no Maracanã, numa partida da 37.ª jornada do Brasileirão da qual poderá sair desde já um novo campeão.



Para tal, o Internacional tem de ganhar no reduto dos cariocas, um resultado que o faria chegar aos 72 pontos, uma pontuação inatingível por parte do Fla, que tem até ao momento 68.



E a verdade é que a história recente dá motivos para o Fla ter esperança, já que não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros - ganhou dois e empatou os outros dois. Para mais, o Flamento leva nove jogos seguidos a marcar diante deste Internacional, algo que mostra alguma fragilidade defensiva da equipa de Porto Alegre.



Por outro lado, note-se que o Flamengo perdeu apenas quatro dos últimos 37 jogos que disputou com o estatuto de visitado, ao passo que o Internacional perdeu somente um dos últimos 14 jogos - curiosamente há duas semanas, ante o Sport Recife.



Uma coisa é certa, quem vencer este jogo deixará as contas pratidamente seladas. Se o Flamengo ganhar, abre dois pontos de avanço e ficará com o título nas mãos, ao passo que em caso de triunfo do Inter a história ficará desde logo fechada.

CÓD 341 Flamengo 1.72 Empate 3.26 Internacional 4.46