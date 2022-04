Flamengo-Palmeiras: duelo de portugueses no Brasileirão

CÓD 241 Flamengo 1.91 Empate 3.25 Palmeiras 3.6

Duelo de equipas treinadas por treinadores portugueses, com o Flamengo de Paulo Sousa a receber esta quarta-feira, no Maracanã, a visita do Palmeiras de Abel Ferreira, num duelo que marcará também o reencontro destas duas equipas depois da final da Libertadores da época passada.Com uma vitória e um empate até ao momento, o Flamengo está em 4.º lugar, ao passo que o Palmeiras, com uma derrota e um empate no registo, é de momento somente 15.º, com 1 ponto.Olhando ao registo recente, contando todas as provas, o Flamengo leva cinco partidas seguidas sem perder, sendo que em oito dos últimos dez jogos foi a primeira equipa a marcar. Falando em golos, note-se que apenas dois dos últimos oito jogos tiveram pelo menos 3 no total - curiosamente os mais recente.Quanto ao Palmeiras, vem de um empate diante do Goiás, mas na partida anterior aplicou uma daquelas goleadas das antigas, ao ganhar por 8-1 ao Independiente Petrolero. Em termos de golos o registo é bem distinto, com apenas um dos últimos sete jogos do Verdão a ter menos do que 3 golos - curiosamente o mais recente, no empate a um com o Goiás.Em termos de confronto direto, nota inicial para os golos, com o Flamengo a acumular já dez partidas seguidas a marcar ao Palmeiras. Nesse período, refira-se, o Flamengo venceu seis encontros, tendo o Verdão triunfado somente num, curiosamente o tal da final da Libertadores.