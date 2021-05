Flamengo-Palmeiras: jogo grande logo no arranque do campeonato brasileiro

Flamengo e Palmeiras defrontam-se pelas 20 horas de domingo (horário de Portugal Continental) em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato brasileiro de futebol (Brasileirão).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Flamengo registou uma vitória (Fluminense) e quatro empates (Union La Calera, Fluminense, LDU Quito e Veléz Sarsfield), ao passo que o Palmeiras somou dois triunfos (Corinthians e U. de Deportes), um empate (São Paulo) e dois desaires (Defensa y Justicia e São Paulo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Flamengo, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com a equipa atualmente orientada por Abel Ferreira a não conseguir levar a melhor sobre os flamenguistas desde... 2017. A última vez que as duas equipas se defrontaram foi para a final da Supertaça brasileira, onde o 'Fla' sorriu nos penáltis.