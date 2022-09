Flamengo-Vélez Sarsfield: brasileiros muito perto da final da Libertadores

Flamengo e Vélez Sarsfield defrontam-se na madrugada de quarta para quinta-feira, a partir das 01:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores, num encontro em que a formação brasileira entrará confortavelmente em campo depois da goleada (4-0) conseguida na primeira mão da eliminatória.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Flamengo registou três vitórias (São Paulo, Botafogo e Vélez Sarsfield) e dois empates (Palmeiras e Ceará), enquanto que o Vélez Sarsfield somou dois empates (Sarmiento Junin e Independiente) e três desaires (Aldovisi, Flamengo e Newell's Old Boys).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Flamengo, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Vélez Sarsfield a não conseguir melhor do que um empate (0-0) no outro embate realizado.