Flamengo-Vélez Sarsfield: primeiro lugar no Grupo G em discussão

Já apurados para a próxima ronda da Libertadores, Flamengo e Vélez Sarsfield encontram-se no Rio de Janeiro numa partida que definirá qual a equipa que avançará para a ronda seguinte como primeira colocada deste Grupo G.



Em melhor posição estão os brasileiros, com 11 pontos e ainda sem qualquer desaire nesta competição. A formação carioca tem mais 2 pontos do que os argentinso, que nesta caminhada têm os mesmos três triunfos que os brasileiros, mas mais duas derrotas.



Olhando aos jogos recentes (contando todas as provas), o Flamengo não perdeu nenhum dos últimos onze, tendo sofrido nos seis mais recentes. Em nove dos últimos dez houve pelo menos 3 golos no marcador final, sendo que nos últimos seis ambas as equipas marcaram. Por outro lado, em oito dos últimos nove o Flamengo foi a primeira formação a faturar.



Quanto ao Vélez, vem de três jogos a sofrer golos, sendo que cinco dos últimos seis foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco o marcador contou com pelo menos 3 golos.



Na partida da primeira volta, disputada há um mês na Argentina, o Fla venceu por 3-2.

CÓD 121 Flamengo 1.45 Empate 3.95 Vélez Sarsfield 5.11