Fleetwood Town-Wycombe: na corrida pela subida ao Championship

Na corrida pela última vaga de promoção ao Championship, Fleetwood Town e Wycombe encontram-se esta sexta-feira na primeira mão das meias-finais do playoff de promoção da League One, num confronto no qual estarão frente a frente o sexto e o terceiro colocados, respetivamente.



Vindo de uma fase regular mais positiva - com 59 pontos conquistados em 34 partidas - o Wycombe volta à ação depois de quatro meses de paragem, tendo pela frente um Fleetwood Town que enfrentou idêntico período de interrupção e que na sua fase regular conseguiu registar 60 pontos em 35 partidas.



Ainda que a fase seja já distante devido à paragem prolongada, refira-se que o Fleetwood Town não perdeu nenhum dos seus últimos doze encontros, tendo sido a primeira equipa a marcar em oito dos último nove duelos. Curiosamente um desses duelos sem perder sucedeu perante este mesmo Wycombe, na vitória por 1-0 conseguida a 11 de fevereiro, naquele que foi o segundo jogo da época entre as duas equipas - o outro acabou em empate a um.