Florida Panthers-Nashville Predators: equipas atravessam momentos distintos

Florida Panthers e Nashville Predators defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, a partir das 00:00 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).

À entrada para esta ronda, os Florida Panthers posicionam-se na liderança isolada da Conferência Este, com 75 pontos, fruto de 35 vitórias (nove obtidas no prolongamento) e 15 derrotas (cinco para lá do tempo regulamentar), enquanto que os Nashville Predators se encontram no sexto posto da Conferência Oeste, com 60 pontos, após somar 28 triunfos (seis no prolongamento) e 22 desaires (quatro para lá do tempo regulamentar),

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Florida Panthers registaram quatro vitórias (Columbus Blue Jackets, Carolina Hurricanes, Minnesota Wild e Chicago Blackhawks) e uma derrota (New York Rangers), ao passo que os Nashville Predators somaram um triunfo (Vancouver Canucks) e quatro desaires (Dallas Stars, Winnipeg Jets, Washington Capitalls e Carolina Hurricanes).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Florida Panthers, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Nashville Predators a levarem a melhor em apenas um dos outros dois embates realizados.