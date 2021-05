Florida Panthers-Tampa Bay Lightning: segundo duelo dos 'oitavos' do playoff da NHL

Florida Panthers e Tampa Bay Lightning defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (01h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o segundo duelo dos oitavos-de-final do playoff do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Florida Panthers registaram quatro vitórias (Chicago Blackhawks, Dallas Stars, Tampa Bay Lightning - por duas vezes) e uma derrota (Tampa Bay Lightning). Já os Tampa Bay Lightning somaram dois triunfos (Dallas Stars e Florida Panthers) e três desaires (Dallas Stars e Florida Panthers - em duas ocasiões).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Florida Panthers, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Tampa Bay Lightning a levarem a melhor, naturalmente, nos dois restantes embates.

Quanto ao duelo da primeira mão, frisar que os Tampa Bay Lightning venceram por 5-4.