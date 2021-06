Fluminense-Ath. Paranaense: António Oliveira procura voltar a vencer

Equipa comandada por António Oliveira, o Ath. Paranaense procura esta quarta-feira regressar às vitórias depois de dois jogos seguidos sem ganhar. Pela frente estará um Fluminense que também não vive uma fase lá muito positiva, com três jogos seguidos sem triunfar.



Por outro lado, o Athletic leva três jogos seguidos a sofrer, ao paso que o Fluminense também tem uma estatística curiosa no que a golos diz respeito, no caso de apenas um dos últimos cinco jogos ter tido mais do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Athletico leva três jogos seguidos a sofrer diante do Fluminense, sendo que em cinco dos últimos sete embates foi a primeira formação a marcar. Nos dois mais recentes, em 2020, o Flu venceu ambas, por 3-1 e 1-0. Como será desta vez?

CÓD 118 Fluminense 2.27 Empate 2.7 Ath. Paranaense 3.09