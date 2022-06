Fluminense-Atl. Mineiro: cariocas procuram terminar jejum

CÓD 159 Fluminense 3.51 Empate 3.13 Atl. Mineiro 2.1

Encontro de históricos na 10.ª jornada do Brasileirão, com o 12.º colocado Fluminense a receber na madrugada de quinta-feira a visita do Atl. Mineiro, o campeão em título, que entra nesta ronda na 3.ª posição.Com 16 pontos, o Galo vem de um empate diante do Palmeiras sem golos, naquele que foi o seu quarto jogo de campeonato sem perder. Quanto aos cariocas, que contam com 11 pontos, perderam os dois últimos jogos que disputaram e procurarão retomar o rumo ganhador.Em termos de confronto direto, o Atl. Mineiro leva oito jogos seguidos sem perder, quatro a marcar pelo menos um golo e três a ganhar. Cinco desses jogos foram no ano passado, com dois empates a abrir, seguidos dos tais três triunfos dos mineiros.