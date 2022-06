Fluminense-Atlético Goianiense: cariocas moralizados

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 11.ª jornada do Brasileirão, Fluminense e Atlético Goianiense encontram-se este sábado no Maracanã, num duelo no qual estarão frente a frente duas equipas separadas por 11 posições, mas com apenas 4 pontos entre si.



Em melhor situação está o Fluminense, com 14 pontos na 7.ª posição, ao passo que o Atlético Goianiense está em 18.º, na zona de despromoção, com 10. Curiosamente, ambas as equipas venceram os últimos jogos de campeonato que disputaram, com especial realce para o feito do Flu, que bateu o At. Mineiro por 5-3.



Olhando a séries e estatísticas recentes, ambas as equipas levam quatro jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos que disputou a turma carioca foi a primeira a marcar. Ainda em golos, note-se que apenas um dos últimos nove jogos do Atlético teve 3 ou mais golos.



Quanto ao confronto direto, o Atlético Goianiense aí tem razões para sorrir, pois não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos. Venceu três deles, ainda que no mais recente o marcador tenha ficado num nulo.

Por Record