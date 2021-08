Fluminense-Barcelona SC: cariocas enfrentam equatorianos perigosos

Sem presença de público nas bancadas, apesar do pedido feito às autoridades locais, o Fluminense recebe na madrugada desta sexta-feira a visita do Barcelona SC, numa partida da 1.ª mão dos quartos-de-final da Libertadores na qual vencer sem sofrer golos pode ser importante, especialmente porque o duelo no Equador promete ser complicado.



Com quatro vitórias e quatro derrotas nos últimos oito jogos, o Fluminense chega a esta partida vindo precisamente de um desaire no plano interno diante do América Mineiro, ao passo que o Barcelona SC entra em campo vindo de cinco vitórias seguidas, quatro no campeonato e uma na Libertadores - onde afastou o Vélez Sarsfield. Por outro, desses cinco encontros apenas um não teve mais do que 3 golos.

CÓD 203 Fluminense 1.97 Empate 3.05 Barcelona SC 3.3