Fluminense-Bragantino-SP: cariocas bastante desfalcados

No fecho da jornada 24 do Brasileirão, Fluminense e RB Bragantino encontram-se no Maracanã para uma partida que colocará frente a frente duas equipas que à partida da ronda ocupavam o quinto e o 14.º postos, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 35 pontos, o Fluminense chega a este jogo vindo de uma moralizadora vitória diante do Internacional, um resultado que permitiu travar uma sequência de duas derrotas consecutivas que afastou os cariocas do topo da classificação. Nesses três jogos, refira-se, o Fluminense sofreu sempre, algo que poderá indicar alguma debilidade defensiva.



Quanto ao RB Bragantino, está numa fase de recuperação, tendo nas últimas três partidas somado 7 pontos, que permitiram deixar a zona de despromoção e chegar ao 14.º posto, agora com 26. A formação paulista, ainda assim, vai em seis jogos seguidos a sofrer golos.



Nota ainda para a longa lista de ausências do Fluminense, que nesta partida não poderá contar com Igor Julião, Fred, Digão, Muriel, Danilo Barcelos, Yuri Lima, Nino, Dodi e Michel Araújo. Já do lado oposto são três as baixas: Wesley, Alerrandro e Vitinho Carvalho.

CÓD 354 Fluminense 2.39 Empate 3 Bragantino-SP 2.78