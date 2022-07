Fluminense-Ceará: visitantes são os campeões dos empates

Em jogo da 16.ª jornada da Série A, Fluminense e Ceará encontram-se este sábado no Maracanã, numa partida que colocará frente a frente o 6.º e o 15.º colocados, respetivamente.



Com 24 pontos, a formação carioca vem de quatro triunfos seguidos e cinco duelos consecutivos sem perder. Nessa sequência, houve um duelo para a Copa do Brasil, que também foi ganho pela formação do Rio de Janeiro. Quanto ao Ceará, vem de quatro jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual disputou jogos do campeonato e da Sul-Americana. Em termos pontuais, a turma do Ceará tem 18 pontos e nos últimos cinco jogos... empatou todos.



Em termos individuais, o Fluminense está na máxima força, ao passo que o Ceará não contará com Léo Rafael, Erick Flores e Ricardinho.



Em termos de confronto direto, apenas dois dos últimos oito jogos tiveram 3 ou mais golos. Um deles foi na temporada passada, com a vitória do Flu, fora de casa, por 3-1. Esse resultado surgiu no primeiro duelo direto, sendo que nos outros dois houve um empate a zero e uma vitória do Ceará por 1-0.

