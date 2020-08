Fluminense-Internacional: visitantes começaram 'com a corda toda'

Fluminense e Internacional defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol (Brasileirão), num encontro entre duas formações que começaram a prova de uma forma (bem) distinta.

À entrada para esta ronda, o Fluminense posiciona-se no 14.º lugar, com 1 ponto, fruto de um empate e uma derrota, enquanto que o Internacional é 2.º classificado, com 6 pontos, após somar dois triunfos nos dois primeiros jogos do campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados - oficiais e não oficiais -, o Fluminense registou um triunfo (Botafogo), dois empates (Botafogo e Palmeiras) e duas derrotas (Flamengo e Grémio), ao passo que o Internacional somou quatro triunfos (Aimore, Esportivo, Coritiba e Santos) e uma derrota (Grémio).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Internacional, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos com o Fluminense. Como será desta vez?