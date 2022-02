Fluminense-Millonarios: brasileiros em vantagem na luta pela Libertadores

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter ganho por 2-1 em solo colombiano, o Fluminense recebe na madrugada desta quarta-feira a visita do Millonarios, num duelo no qual poderá jogar para o empate na busca pelo apuramento para a fase de grupos da Libertadores.



Vindo desse tal triunfo, o conjunto carioca entra em campo moralizado também pelo sucesso do fim de semana, com vitória sobre o Vasco da Gama para o Carioca, mas também pela série global que vive, com nove vitórias consecutivas. Em quatro dos últimos cinco jogos, refira-se, o Flu foi o primeiro conjunto a marcar.



Quanto ao Millonarios, até não está num momento negativo, já que nos últimos nove jogos apenas perdeu dois encontros, sendo um deles diante deste mesmo Fluminense. No fim de semana venceu diante do Cortuluá para o campeonato colombiano, num duelo no qual confirmou a tendência para ser a primeira equipa a marcar: foi assim nos últimos seis jogos, incluindo na primeira mão ante o Flu.



Este duelo do Maracanã, refira-se, será apenas o segundo da história entre estas duas formações. O primeiro, como dissemos, foi há uma semana, e terminou numa vitória carioca por 2-1.

Por Record

Temas

fluminense

millonarios

libertadores

flu