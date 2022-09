Follonica-Montebello: arranque do campeonato italiano de hóquei em patins

Follonica e Montebello defrontam-se na tarde de quarta-feira, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato italiano de hóquei em patins, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que apenas se defrontaram em seis ocasiões durante toda a sua história.

Nos seis jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram inseridas, de notar a superioridade do Follonica, equipa que venceu três desses duelos, com o Montebello a levar a melhor em apenas uma das outras três ocasiões. Pelo meio, registaram-se ainda dois empates.



Eterno candidato a andar pelos lugares cimeiros e lutar por títulos, o Follonica ficou-se pelas meias-finais no campeonato do ano passado (depois de ter sido terceiro na fase regular), ao passo que o Montebello acabou em nono na fase regular e, no playoff de definição dos lugares finais, cedeu diante do Sarzana, acabando a temporada como décimo colocado final.