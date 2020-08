Fortaleza-Botafogo: visitados ainda não somam qualquer ponto neste arranque

Fortaleza e Botafogo defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 3.ª jornada do Brasileirão (campeonato brasileiro de futebol).

À entrada para esta ronda, o Fortaleza posiciona-se no penúltimo lugar (19.º), com 0 pontos, fruto de duas derrotas nas duas primeiras jornadas do campeonato, enquanto que o Botafogo realizou apenas um encontro, tendo empatado (1-1) na visita ao terreno do Bragantino.

Nos últimos cinco jogos disputados - oficiais e não oficiais -, o Fortaleza registou dois triunfos (América RN e Sport Recife) e três derrotas (Ceará, Athletico-PR e São Paulo), enquanto que o Botafogo somou quatro empates (Portuguesa, Fluminense - por duas vezes - e Bragantino) e uma derrota (Fluminense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Botafogo nos últimos cinco duelos entre as duas formações. Pelo meio, o Fortaleza conquistou ainda uma vitória, por sinal, no último confronto entre as duas equipas, disputado a 1 de outubro de 2019.