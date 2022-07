Fortaleza-Fluminense: duelo da 1.ª mão dos 'quartos' da Copa do Brasil

CÓD 188 Fortaleza 2.65 Empate 2.85 Fluminense 2.45

Em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Copa do Brasil, Fortaleza e Fluminense encontram-se na madrugada de sexta-feira no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que vivem momentos bem distintos.Os da casa são últimos no Brasileirão e nos últimos dez jogos apenas ganharam dois, um deles para esta mesma Copa do Brasil. Para chegar a esta eliminatória, refira-se, o Fortaleza afastou Vitória e Ceará.Quanto ao Fluminense, é terceiro na Série A e está claramente num momento positivo, com dez partidas consecutivas sem perder. Em nove delas foi mesmo a primeira equipa a marcar, sendo que a outra acabou num empate a zeros. A turma carioca deixou pelo caminho Vila Nova e Cruzeiro no caminho para esta partida.Relativamente ao confronto direto, nenhum dos últimos sete jogos entre estas duas equipas teve mais do que 2 golos, sendo que em quatro dos últimos cinco foi o Flu a primeira equipa a marcar. No mais recente, em maio, os cariocas ganharam fora por 1-0. Irá a história repetir-se?