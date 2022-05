Fortaleza-Fluminense: último colocado procura primeira vitória

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 7.ª jornada do Brasileirão, Fortaleza e Fluminense encontram-se na noite deste domingo no Estádio Castelão, num duelo que colocará frente a frente o 20.º e o 12.º, respetivamente.



Ainda sem vitórias e com apenas 1 ponto em seis partidas, o Fortaleza é o último da tabela e não está numa posição favorável, ainda que entre em campo moralizado pelo triunfo conseguido a meio da semana, por 2-0 diante do Alianza Lima.



Quanto ao Fluminense, tem 8 pontos, fruto de duas vitórias, dois empate se duas derrotas, e chega a esta partida vindo de cinco encontros seguidos sem perder - dois para a Sul-Americana, dois para o Brasileirão e uma para a Copa do Brasil.



Em termos de confronto direto, de realce o baixo registo de golos: nenhum dos últimos seis jogos teve 3 ou mais golos. O balanço dessa meia dúzia de partidas foi de três vitórias, dois empates e um triunfo do Fortaleza - curiosamente no jogo mais recente, em outubro último.

Por Record