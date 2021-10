Fortaleza-Grêmio: equipa sensação contra formação em posição delicada

Equipa sensação da época no Brasileirão, o Fortaleza recebe na madrugada de quinta-feira a visita do Grêmio, num duelo da 26.ª jornada do campeonato canarinho no qual terá pela frente uma equipa que ocupa apenas a penúltima posição, com 23 pontos, e que vem da saída de Luiz Felipe Scolari do comando técnico.



A 5 pontos da zona de salvação, o Grémio entra em campo obrigado a somar pontos para conseguir continuar a acreditar, isto numa época na qual apenas venceu seis dos 23 jogos já disputados - empatou cinco e perdeu 12. Tem 20 golos marcados e 27 sofridos, sendo que nos últimos três sofreu sempre e não venceu.



Qunato ao Fortaleza, tem 39 pontos, venceu 11 jogos, empatou 6 e perdeu 9, marcou 32 golos e sofreu 29. Vem numa fase de altos e baixos, com derrotas intercaladas com vitórias, algo que procurará travar neste duelo com o Grémio, uma equipa perante a qual não perdeu nos últimos quatro jogos - empatou os três mais recentes e venceu o primeiro desta série.



A nível de golos, note-se que neste confronto direto apenas um dos últimos sete jogos teve mais do que 3 no total final.

CÓD 210 Fortaleza 1.87 Empate 3.3 Grêmio 3.65