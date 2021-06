Fortaleza-Internacional: equipa da casa procura nova surpresa

Depois de um arranque triunfante, com uma vitória sobre o Atlético Mineiro fora de casa, o Fortaleza procura este domingo voltar a surpreender, agora na receção ao Internacional, num duelo da 2.ª jornada no qual terá pela frente uma turma colorada que no arranque empatou a dois golos com o Sport Recife.



A meio da semana, refira-se, ambas as equipas jogaram para a Copa do Brasil, somando resultados distintos, curiosamente inversos aos vistos no campeonato: o Fortaleza empatou com o Ceará (1-1) e o Inter ganhou ao Vitória (1-0).



Privado de Rodrigo Dourado, Danilo Fernandes, Rodrigo Moledo, Paolo Guerrero e Carlos Palacios, o Intervenceu dois dos últimos quatro encontros que disputou diante do Fortaleza, uma equipa que venceu um encontro nesses últimos quatro e que neste duelo terá apenas Jackson como baixa.

CÓD 160 Fortaleza 3.12 Empate 2.76 Internacional 2.21