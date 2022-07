Fortaleza-Palmeiras: duelo de opostos no Brasileirão

CÓD 123 Fortaleza 3.68 Empate 3.31 Palmeiras 1.98

Líder destacado na tabela do Brasileirão, apesar da derrota sofrida na jornada passada, o Palmeiras visita este domingo o reduto do Fortaleza, uma equipa que ocupa a posição totalmente inversa na tabela, a última.Com 29 pontos, o Palmeiras tem 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, com 27 golos marcados e 12 sofridos. Olhando a todas as competições, em cinco dos últimos sete jogos do Verdão houve 3 ou mais golos e a equipa de Abel foi a primeira a sofrer.Quanto ao Fortaleza, tem apenas 10 pontos, conseguidos por 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Marcou apenas 13 golos e sofreu 21. Vem de jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer golos. Ainda assim, em quatro dos últimos cinco foi mesmo a primeira equipa a marcar.Quanto ao confronto direto, na época passada o Fortaleza surpreendeu ao vencer os dois duelos diante da equipa de Abel Ferreira, por 3-2 e 1-0. Como será este ano?