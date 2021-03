Fortuna Düsseldorf-Bochum: equipa da casa procura vingança

Encontro da 26.ª jornada do segundo escalão do futebol alemão, com o Fortuna Düsseldorf a receber a visita do Bochum, numa partida entre duas equipas que entraram na temporada com ambições e esperanças de conseguir ascender de divisão.



Agora, com 25 jornadas já jogadas, os de Bochum são aqueles que melhor estão nessa luta, já que entraram nesta ronda na liderança - que entretanto perderam provisoriamente para o Hamburgo. Com 48 pontos, o Bochum venceu quator dos últimos seis jogos que disputou no campeonato, sendo que fora de portas leva sete triunfos, um empate e quatro desaires.



Quanto ao Fortuna, é sexto com 40 pontos, vem de apenas duas vitórias na última meia dúzia de partidas e atuar em casa é a terceira melhor formação, com oito vitórias, três empates e apenas um desaire. Uma derrota que, refira-se, se registou em fevereiro, na receção ao Kiel.



Quanto ao confronto direto, o registo tem sido equilibrado e a estatística a ter em conta é a dos golos, já que cinco dos últimos sete embates diretos tiveram pelo menos 3 golos. No mais recente, por exemplo, viu-se uma vitórai do Bochum por... 5-0! Haverá vingança em Düsseldorf?

CÓD 218 F. Düsseldorf 2.33 Empate 3.01 Bochum 2.66