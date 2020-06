Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund: equipa de Raphaël Guerreiro favorita à vitória

Mais um encontro da Bundesliga. Este sábado, Fortuna Düsseldorf recebe o Borussia Dortmund, equipa onde joga o lateral-esquerdo português Raphaël Guerreiro, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Bundesliga, num encontro que irá realizar-se à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.

À entrada para esta jornada, o Fortuna Düsseldorf posiciona-se no 16.º lugar, com 28 pontos, fruto de seis vitórias, dez empates e 14 derrotas até ao momento na prova, enquanto que o Borussia Dortmund é 2.º classificado, com 63 pontos - menos sete que o líder Bayern Munique -, após somar 19 triunfos, seis empates e cinco derrotas na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Fortuna Düsseldorf registou uma vitória (Schalke 04), três empates (Paderborn, Colónia e Hoffenheim) e uma derrota (Bayern Munique), ao passo que o Borussia Dortmund somou quatro triunfos (Schalke 04, Wolfsburgo, Paderborn e Hertha Berlim) e uma derrota (Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Borussia Dortmund nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, com o Fortuna Düsseldorf a vencer apenas um dos encontros.