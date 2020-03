Fortuna Düsseldorf-Paderborn: arranca a jornada na Alemanha

Numa altura em que o futebol europeu enfrenta momentos de dúvida por causa do coronavírus, a Bundesliga segue em disputa (pelo menos até ver), com Fortuna Düsseldorf e Paderborn a enfrentarem-se na sexta-feira na partida de abertura da 26.ª jornada.



Formações aflitas na tabela classificativa, colocadas no antepenúltimo e último lugares, Fortuna e Paderborn entram em campo praticamente obrigadas a aproveitar esta chance de pontuar, já que vitórias têm sido raras, com dois triunfos para cada lado nos últimos dez duelos.



No que a jogadores diz respeito, Dawid Kownacki e Zack Steffen são baixas nos da casa, ao passo que Luca Kilian, Streli Mamba e Sven Michel vão desfalcar os forasteiros.



No que a estatísticas diz respeito, há dois dados 'contraditórios': o Paderborn vai em quatro derrotas seguidas na Bundesliga, sendo que nos últimos quatro duelos ante este Fortuna fora de casa... venceu todos. Aliás, na primeira volta também se registou vitória do Paderbon, por 2-0.

CÓD 142 F. Düsseldorf 1.89 Empate 3.55 Paderborn 3.34