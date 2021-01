Fortuna Düsseldorf-Paderborn: fecho de jornada na 2.Bundesliga

No fecho da jornada 14 da 2.Bundesliga, Fortuna Düsseldorf e Paderborn encontram-se esta segunda-feira num embate no qual estarão frente a frente o quinto e o 11.º colocados da prova.



Com 23 pontos, os da casa chegam vindos de um afastamento surpresa na DFB Pokal, mas a verdade é que na Liga o registo é bem mais positivo, com quatro vitórias seguidas e seis nos últimos oito. Note-se que, contando o jogo da Taça, o Fortuna leva uma sequência de seis jogos sempre com pelo menos 3 golos no marcador final.



Quanto ao Paderborn, curiosamente vindo de uma vitória na Taça, nos mesmos oito duelos no campeonato ganhou quatro, perdeu três e empatou um.



A fechar, o confronto direto apresenta alguma vantagem do Paderborn, com quatro vitórias nos últimos seis jogos oficiais entre ambos os duelos. Na época passada, curiosamente na Bundesliga, ganhou o Paderborn por 2-0 em casa e depois registou-se um nulo em Düsseldorf.

CÓD 208 F. Düsseldorf 2.21 Empate 3.16 Paderborn 2.73