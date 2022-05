Fortuna Sittard-Vitesse: hora de decisões na Holanda

CÓD 190 Fortuna Sittard 2.45 Empate 3.25 Vitesse 2.35

Em partida da penúltima jornada da Eredivisie, Fortuna Sittard e Vitesse encontram-se esta quarta-feira, num duelo que ainda tem muito para definir para ambas as equipas.Especialmente para os da casa, que com 32 pontos estão ainda ameaçados pelo fantasma da despromoção - têm 3 pontos de avanço para o Sparta. Já o Vitesse, com 47 pontos, está no 6.º posto e luta pelo acesso ao playoff na melhor posição possível.Olhando a registos recentes, o Vitesse vem de quatro jogos seguidos a sofrer golo, um período no qual venceu um jogo e perdeu três. Nesse mesmo espaço de jogos, o Fortuna Sittard venceu três duelos e perdeu somente um.Quanto ao confronto direto, aí a história é favorável ao Vitesse, com cinco jogos seguidos sem perder e sete a marcar ao Fortuna Sittard. Ainda assim, nos últimos dois jogos viram-se empates, na época passada a três golos e nesta a um. Como será desta vez?