França-Alemanha: candidatas ao título travam forças no Grupo de Portugal

França e Alemanha defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo F do Euro'2020, que conta ainda com Portugal e Hungria.

Nos últimos cinco jogos disputados, a seleção francesa registou quatro vitórias (Cazaquistão, Bósnia & Herzegovina, País de Gales e Bulgária) e um empate (Ucrânia), enquanto que a seleção germânica somou três triunfos (Islândia, Roménia e Letónia), um empate (Dinamarca) e uma derrota (Macedónia do Norte).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade gaulesa, uma vez que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a Alemanha a não conseguir sobressair em nenhuma das restantes ocasiões.