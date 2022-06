França-Croácia: duelo para ganhar ou... ganhar

CÓD 139 França 1.53 Empate 4.15 Croácia 6.05

Ganhar... ou ganhar. Não há volta a dar para França e Croácia neste duelo da 4.ª jornada do Grupo 1 da Liga das Nações, sob pena de ficarem irremediavelmente afastados de qualquer chance de chegar à final four da Liga das Nações.Em pior situação estão os franceses, campeões em título, que em três jornadas têm apenas 2 pontos. Os gauleses até já podiam estar praticamente arredados da corrida, mas o empate em cima da hora diante da Áustria manteve a chama (levemente) viva. Os franceses, refira-se, levam três jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo. Falando em golos, em cinco dos últimos sete jogos da França foram os gauleses os primeiros a marcar, sendo que em quatro dos últimos ambas as equipas marcaram.Quanto à Croácia, não há grandes dados estatísticos a destacar, apenas o facto de terem na Dinamarca conseguido na sexta-feira uma inesperada e importantíssima vitória por 1-0. Esse jogo foi o primeiro em cinco no qual não sofreram golos.Por outro lado, um olhar ao confronto direto, que nos mostra sete jogos seguidos da França sem perder ante esta Croácia, tendo em seis deles havido golos de ambas as equipas e em cinco pelo menos 3. Uma das exceções a esta última estatística foi o recente duelo de Split, que acabou num empate a um golo.