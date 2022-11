França-Dinamarca: nórdicos sabem como bater os gauleses

CÓD 124 França 1,69 Empate 3,65 Dinamarca 4,65

Depois de ter ganho com goleada na estreia, a França joga este sábado com a Dinamarca, numa partida na qual uma vitória permite desde já celebrar o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial'2022.Moralizados por esse triunfo, os franceses têm a baixa de Lucas Hernández neste encontro, onde vão procurar inverter a tendência de começar a perder: foi assim em quatro dos últimos cinco jogos.Quanto à Dinamarca, que perdeu Thomas Delaney para o resto do torneio, vem de um empate algo desapontante diante da Tunísia, tendo praticamente a total obrigatoriedade de somar pontos neste jogo.Em termos de estatística, note-se que a tendência aponta para poucos golos: apenas um dos últimos seis da França tiveram 3 ou mais golos - curiosamente o mais recente, no 4-1 à Austrália -, sendo que no caso da Dinamarca a estatística aponta para quatro em cinco com menos de 3 golos.Em termos de confronto direto, a Dinamarca leva três jogos seguidos sem perder ante a França. Dois desses jogos foram na Liga das Nações, em junho e setembro, com dois triunfos nórdicos que chocaram o Mundo - e ajudaram à queda francesa à Liga B.