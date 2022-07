França-Itália: gaulesas numa série de 14 vitórias seguidas

CÓD 136 França 1.48 Empate 4.05 Itália 5.35

Em jogo do Grupo D, a super favorita França vai enfrentar a Itália, numa partida a disputar pelas 20 horas no New York Stadium, em Rotherham.Terceira no ranking FIFA, a França vem de 14 vitórias seguidas e nos últimos 3 jogos sem sofreu golos. Nos últimos cinco foi sempre a primeira equipa a marcar, sendo que em oito dos últimos dez ao intervalo estava na frente. Quanto ao total de golos, seis dos últimos sete jogos das gaulesas tiveram 3 ou mais golos no total.Quanto à Itália, 14.ª na hierarquia FIFA, vem de três jogos seguidos sem perder e nos últimos sete foi sempre a primeira equipa a marcar. Nesse período venceu cinco duelos, empatou um (o mais recente, diante da Espanha) e perdeu outro, nos penáltis, diante da Suécia.No confronto direto, a França não perdeu nenhum dos três jogos que disputou diante da Itália, com dois empates e uma vitória no registo. Como será o quarto embate?