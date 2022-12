França-Marrocos: duelo histórico por um lugar na final do Mundial'2022

CÓD 104 França 1,5 Empate 3,75 Marrocos 6,75

Duelo de máxima tensão nas meias-finais do Mundial'2022, com a super favorita França a defrontar uma seleção de Marrocos que já é a grande surpresa do torneio e que tentará, certamente, voltar a fazer estragos.Campeã em título, a turma gaulesa vem de um apuramento sofrido diante da Inglaterra, ao passo que os marroquinos chegam a este jogo depois de terem deixado pelo caminho Espanha e Portugal. Em ambos os jogos a formação africana não sofreu golos, algo que, refira-se, tem sido efetivamente o grande ponto forte na obtenção deste resultado histórico.Contudo, o selecionador marroquino tem algumas dores de cabeça, nomeadamente as ausências dos lesionados Nayef Aguerd e Romain Saïss, para lá do suspenso Walid Cheddira (expulso diante de Portugal). Em dúvida estão Noussair Mazraoui e Abdelhamid Sabiri). Isto quando, do outro lado, Didier Deschamps tem a sua equipa na máxima força.Em termos estatísticos, de notar que a França leva seis jogos a sofrer golos, sendo que em quator dos últimos cinco o marcador final teve 3 ou mais - e ambas as equipas marcaram também no mesmo espaço. Do lado oposto, nota para um dado inverso, já que apenas um dos últimos cinco jogos dos marroquinos teve 3 ou mais golos: foi na vitória sobre o Canadá por 2-1.Em termos históricos, este será o primeiro jogo de sempre entre as duas seleções.