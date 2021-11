França-Nova Zelândia: seleções disputam particular de râguebi em Paris

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

França e Nova Zelândia defrontam-se, este sábado, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo de cariz particular que será disputado no Stade de France, em Paris.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a França registou três vitórias (Austrália, Argentina e Geórgia) e duas derrotas (ambas diante da Austrália), ao passo que a Nova Zelândia somou três triunfos (Estados Unidos da América, País de Gales e Itália) e dois desaires (África do Sul e Irlanda).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da seleção neozelandesa, uma vez que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países.